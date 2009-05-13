Курси валют у банках Харкова

Долар 7,7 – 7,9 грн.

Харків. 13 травня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 13 травня: ВАТ Мегабанк - купівля долара - 7,7 грн. (продаж - 7,9 грн.), євро - 10,5 грн. (10,75 грн.), Базис - 7,7 (7,84), 10,55 (10,7), Меркурій - 7,7 (7,88), 10,5 (10,75), Реал-банк - 7,9 (7,99), 10,7 (10,9) відповідно . Як повідомляв УНІАН, на 13 травня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 765.5500 (на 12 травня – 767.3900), 100 EUR – 1047.5021 (на 12 травня – 1030.2211), 10 RUR – 2.3715 (на 12 травня – 2.3573).

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