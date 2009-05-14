Добкін пропонує витурити з міст гральний бізнес

Харків. 14 травня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН вважає, що заклади грального бізнесу мають бути винесені за межі Харкова або будь-якого іншого міста України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, свій коментар мер Харкова зробив у зв’язку з вибухом в одному з гральних кафе у Дніпропетровську, внаслідок якого загинули люди.

Гральний бізнес, сказав М.ДОБКІН «має бути максимально ізольований від підростаючого покоління, тому що ігроманія офіційно визнана як хвороба і залежність. Немає різниці між алкоголізмом, наркоманією та ігроманією».

За словами мера, сьогодні ліцензії ігровим салонам видають Міністерство фінансів та обласна державна адміністрація. «Знаходячись в межах міста, - зазначив М.ДОБКІН, - ігровий бізнес не контролюється міською владою. І жодної копійки грошей від грального бізнесу не надходить до міського бюджету».

Мер Харкова вважає, що не приносить користі суспільству, крім того, він становить небезпеку для дітей.

«Користі суспільству і жителям територіальної громади від нього немає, - сказав М.ДОБКІН. - Гральний бізнес потрібно винести за місто тому, що туди складніше діставатися дітям. Крім того, яскраві вивіски не заманюватимуть людей, що йдуть, наприклад, з роботи, в ігрові салони. Людина, яка захоче витратити свої гроші в ігрових автоматах або казино, цілеспрямовано виїде за місто і проводитиме там стільки часу, скільки побажає. Ми повинні прибрати спокусу людей з вулиць міста, але не позбавляти людей права проводити в ігрових салонах частину свого життя».

Водночас, на переконання мера Харкова, боротьбу з гральним бізнесом потрібно вести законними методами, «а не так, як це робиться сьогодні в Україні після трагедії в Дніпропетровську».

«Те, як вчинили сьогодні з власниками та працівниками грального бізнесу, в принципі, відповідає тому духу, який властивий нинішнім можновладцям: беззаконню, безвідповідальному ставленню до раніше затверджених правил поведінки в суспільстві, закріпленої законодавством. Сьогодні створюється ситуація, яку окремі люди, що мають владні повноваження, використовуватимуть в корисливих цілях», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, всі перевірки, які тривають зараз, не більше ніж PR-акція: «Чим пожежа в ігровому салоні відрізняється від пожежі в приватному будинку або квартирі? У людей же не відбирають право власності на житло. Необхідно стежити не стільки за ігровим бізнесом, скільки за протипожежною безпекою, і за тим, як вона у нас сьогодні контролюється. Зараз же борються не з гральним бізнесом, а з людьми, які внаслідок цієї боротьби втратять роботу і можливість годувати своїм сім`ї», - заявив М.ДОБКІН.