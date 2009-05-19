Курс валют у комбанках Харкова

Долар 7,4 - 7,47 грн.

Харків. 19 травня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 19 травня: Мегабанк – купівля долара - 7,4 грн. (продаж - 7,65 грн.), євро - 10,1 грн. (10,4 грн.), Базис - 7,47 (7,6), 10,15 (10,35), Меркурій - 7,42 (7,6), 10 (10,4), Реал-банк - 7,47 (7,63), 10 (10,3) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 19 травня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 762.1400 (на 18 травня – 762.2100), 100 EUR – 1028.4317 (на 18 травня – 1030.3555), 10 RUR – 2.3602 (на 18 травня – 2.3760).

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