Проблемні банки: хроніка подій

Харків. 20 травня. УНІАН. Виданя «Дело» з`ясувало, які проблемні банки видають кредити на купівлю реалізованого ними заставного майна.

Укрпромбанк

Клієнтам, які хочуть придбати заставне майно в кредит, банк готовий видати позику під 20% річних в іноземній валюті або під 30% в гривні як за автокредитами, так і за іпотекою.

Співробітники Укрпромбанку пояснили, що новий позичальник переоформляє на себе кредит власника заставного майна, який потрапив у складну фінансову ситуацію і хоче реалізувати свою заставу. При цьому банк за переоформлення кредиту не бере комісію. Новий власник майна зобов`язаний буде сплатити нотаріальні послуги з переоформлення договору застави.

«Національний кредит»

У банку поки не було практики видачі кредитів на придбання застав. Правда, якщо виникне необхідність, переоформити кредит з неплатника на платоспроможного клієнта в банку готові. «Теоретично все можливо. Якщо один позичальник неплатоспроможний, а інший потенційний позичальник хоче придбати його заставу і платити далі по кредиту, то банку такий варіант вигідний», — повідомили у кредитному відділі «Національного кредиту».

Під яку процентну ставку банк переоформить новий кредитний договір, у фінустанові не уточнили. На офіційному сайті розміщені такі процентні ставки: 16-18% річних в гривні і 12-13% у валюті.

Західінкомбанк

«Терміново продаються ділянки. Торг, кредит, вигідні умови», — йдеться на сайті фінустанови. Купівлю трьох ділянок банк готовий прокредитувати: один — у місті Луцьку і два — в Луцькому районі. «Кредити під ці ділянки ми видаємо під 15% річних у валюті», — повідомили в банку.

Виставлено на реалізацію також 14 земельних ділянок у Києво-Святошинському районі загальною площею більше 28 гектарів і вартістю близько 21 мільйона доларів. Проте на купівлю цих ділянок банк кредитів не видає.

«Надра»

Найбільший список заставного майна, виставленого на продаж, серед проблемних фінустанов має банк «Надра». Придбати автомобіль, квартиру, будинок або земельну ділянку можна як за свої гроші, так і частково за кошти банку. У фінустанові можуть продати заставне майно за рахунок коштів, які знаходяться на депозиті в банку. «Якщо вартість вибраної вами застави більше залишку на депозитному рахунку, ви можете внести решту суми готівкою або переоформити на себе кредит позичальника, що продає заставу», — мовиться на сайті.

При цьому банк готовий видати кредит не більше ніж на 20% від залишку заборгованості позичальника, який продає заставу. Максимальний термін кредитування — 15 років. Позика номінована у валюті, в якій був виданий первинний кредит. Процентну ставку за позикою в банку обіцяють залишити на колишньому рівні. «При купівлі автомобіля переоформлення кредиту позичальника не здійснюється», — повідомили в банку.

«Київ»

«На даний момент ми кредитів не видаємо», — заявили в департаменті кредитування банку «Київ». Заставне майно, яке банк виставив на продаж, а це автомобілі, квартири, земельні ділянки і навіть банкомати і POS-термінали, можна придбати лише за готівку або через взаємозалік депозиту, який розміщений в банку.

Трансбанк

На реалізацію банк виставив п`ять об`єктів нерухомості в Києві по вул. Михайлівській, 18, і вул. Малопідвальній, 13, загальною вартістю 15,5 мільйона гривень. Проте банк не видає кредит на їхню купівлю. «Нас цікавлять тільки «живі» гроші», — повідомили у відділі з реалізації майна Трансбанку.

Банки «БІГ Енергія», БРР, Одеса-Банк, банк «Причорномор`я», Родовід Банк, «Арма», «Дністер», «Національний стандарт» і «Європейський» кредитів на купівлю заставного майна не видають.