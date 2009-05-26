Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 26 травня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,58 грн./дол., продають – по 7,64 грн./дол. Курс купівлі-продажу готівкового долара майже не змінилися порівняно з 25 травня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі доларів коливаються в межах 7,47-7,62 грн./дол., щодо продажу – 7,6299-7,68 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі/продажу євро в українських банках трохи змінився порівняно з 25 травня і становить 10,51/10,71 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,30-10,61 грн./євро, з продажу – у межах 10,62-10,80 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні підвищився на 1,8% порівняно з 25 травня і становить у середньому 0,2288 грн./рубль, продажу – на 0,8% - до 0,2480 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,185-0,243 грн./рубль, щодо продажу – 0,23-0,26 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,60 грн./дол., продають – по 7,65 грн./дол. (курс трохи змінився відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,55 грн./євро, продажу – 10,69 грн./євро, курси трохи змінилися відучора.

Курс купівлі/продажу російського рубля в київських банках трохи підвищився порівняно з 25 травня і становить сьогодні 0,2256/0,2493 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,54/7,64 грн., євро – 10,40/10,70 грн., рубль – 0,20/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,50/7,68 грн., євро – 10,20/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,55/7,63 грн., євро – 10,50/10,70 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 26 травня, становить: гривні до долара США – 7,6158, до євро – 10,669736, до російського рубля – 0,24526.