Антимонопольний комітет побачив «змову» кількох фірм у Харкові

Розпочато розгляд справи

Харків. 26 травня. УНІАН. 25 травня адміністративною колегією Харківського територіального відділення Антимонопольного комітету України розпочато розгляд справи за ознаками порушення конкуренційного законодавства у вигляді антиконкурентних узгоджених дій з боку ПІІ «Лукойл - Україна», ХФ ТОВ «Континіум - Галичина», ХД «УТН - Восток», ХФ ТОВ «Концерн Галнафтогаз». Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі регіонального відділення АМУ.

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