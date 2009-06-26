З Харкова пішов російський «Дитячий світ»

Харків. 26 червня. УНІАН. Російська група компаній "Дитячий світ" відкладає на невизначений період плани розвитку мережі на українському ринку. Рішення групи в департаменті інформації пояснили тим, що тенденції розвитку споживчого ринку України не виправдали сподівань компанії.

Про плани ГК "Дитячий світ" щодо закриття магазинів в Харкові і Дніпропетровську газета "Коммерсант -Украина" повідомляла наприкінці березня. Нині, за даними ЗМІ, об`єкт в Харкові вже не працює, а магазин в Дніпропетровську закриється в липні. Раніше група планувала відкрити гіпермаркети в п`яти-семи містах України.

На початку червня стало відомо, що російська роздрібна мережа "Вестер" закрила два гіпермаркети в Хмельницькому і Тернополі, залишивши тим самим український ринок. Закриття магазинів група пояснює їх економічною неефективністю. Раніше "Вестер" заявляла про плани відкрити до 2011 року в 35 містах України 50 гіпермаркетів і 24 супермаркетів.

Бізнес в Україні з різних причин згортають і російські девелоперські компанії. Зокрема, всі проекти в Україні через рекордне падіння цін на нерухомість заморозив холдинг "Інтеко" Олени Батуриної.

Крім того, корпорація Mirax Group оголосила про продаж інвестиційній групі AEON українського підрозділу, який будує в центрі Києва комплекс "Mirax Plaza". Рішення про продаж підрозділу Сергій Полонській пояснив бажанням концентруватися на девелоперських проектах у Москві.

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