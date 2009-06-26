ХАЗу підкинули 112 мільонів

Харків. 26 червня. УНІАН. Харківський авіазавод отримав 112 мільйонів із Стабілізаційного фонду.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління промисловості, транспорту і зв’язку облдержадміністрації Владилена ВАВІЛОВА.

За його словами, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 22 квітня 2009 р. «Про фінансування інвестиційних проектів, які реалізуються на підприємствах авіабудування», Харківське державне авіаційне виробниче підприємство отримало 112 млн. грн.з і Стабілізаційного фонду держави з передбачених розпорядженням 160 млн. грн.

Зазначені кошти будуть спрямовані на закупівлю комплектуючих виробів, маршових двигунів, матеріалів для забезпечення добудови літаків високого ступеня готовності, а також на оплату енергоносіїв.