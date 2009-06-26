З обігу вилучать банкноти 10 і 20 гривень

Харків. 26 червня. УНІАН. Національний банк України з 2010 року почне вилучення з обігу банкнот номінальною вартістю 10 і 20 гривень зразка 1994-1995 рр. і 2000 року. Це передбачено в постанові правління НБУ №325 від 3 червня 2009 року, обнародуваному сьогодні на сайті регулятора.

У документі міститься зобов`язання для структурних підрозділів Нацбанку і комерційних банків з 1 січня 2010 року приймати банкноти зазначеного зразка, але категорично забороняється їх видача.

«Центральному сховищу Національного банку України: припинити з 1 січня 2010 року підкріплення територіальних управлінь банкнотами зразка 1994, 1995 років і випуску 2000 року; забезпечити неухильне виконання встановленого порядку прийому від територіальних управлінь вилучених банкнот, належного контролю за їх достовірністю і платоспроможністю, а також здійснення їх утилізації», - говориться в документі.

Нагадаємо, на сьогодні в грошовому обігу України перебувають банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 гривень.