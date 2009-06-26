Азербайджанці України стурбовані подіями в Ірані

Харьков. 28 июня. УНИАН. Представительство Всемирного Конгресса азербайджанцев в Украине (ПВКАУ) обеспокоено событиями в Иране.

«События, происходящие в Иране после Президентских выборов, - говорится в переданном УНИАН заявлении ПВКАУ, - вызывает у нас глубокую обеспокоенность и особую тревогу. В столице страны г. Тегеране и расположенном на юге Ирана г. Ширазе проливается кровь невинных людей». Авторы заявления считают, что «режим АХМАДЕНИЖАДА, сфальсифицировавший выборы, выбрал путь насилия и жестокости в отношении к своим гражданам».

«Защита и поздравления со стороны Уго ЧАВЕСА режиму АХМАДЕНИЖАДА, -говорится в заявлении, - способствует поддержке радикализма и нарушению прав человека и достоинства личности в стране. Ради непомерного самолюбия и тщеславия АХМАДЕНИЖАДА люди принесены в жертву. Те, кто захватил невинных людей, ответственны перед обществом, но самое главное - они ответственны перед Богом».

В связи с этим ПВКАУ заявляет о своем решительном протесте такой политике режима АХМАДЕНИЖАДА, призывает немедленно прекратить кровопролитие и отказаться от применения силы.

ПВКАУ также обращается мировому сообществу содействовать мирному урегулированию конфликта, создание условий для проведения демократических выборов и восстановления стабильности в стране.

«Мы скорбим о каждой жертве, осуждая насилие против мирных людей», - пишут авторі заявления.