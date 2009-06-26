Аваков бачить перспективу ХТЗ

Харків. 26 червня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ висловив сподівання, що продукція Харківського тракторного заводу знов посяде належне їй місце на полях України.

Як повідомляє сайт ОДА, сьогодні губернатор взяв участь у роботі семінару «Використання тракторів виробництва ВАТ «ХТЗ» в сучасних агро технологіях». Семінар з демонстрацією техніки пройшов на полі дослідного господарства «Докучаєвське» Харківського району.

На семінарі були запропоновані варіанти ефективного використання техніки ХТЗ з вітчизняним та імпортним обладнанням, яке дозволяє одержувати максимальний економічний ефект, що, на думку самих аграріїв, особливо важливе при існуючому дефіциті фінансових ресурсів у сільгоспвиробників.

Як зазначив під час семінару А.АВАКОВ, він сподівається, що оптимальне співвідношення ціни та якості техніки «ХТЗ» дозволить вітчизняним агропідприємствам сконцентрувати свою увагу саме на продукції Харківського виробника тракторів. «Якщо керівництво заводу продумає відповідну програму, завдяки якій наші аграрії зможуть випробувати трактори на своїх полях, і вони доведуть свою надійність, - наголосив А.АВАКОВ, - ми обов’язково продумаємо разом з обласною радою відповідну програму підтримки агропідприємств, які будуть купувати техніку «ХТЗ».

Під час семінару сільгоспвиробники змогли отримати консультації щодо застосування тракторів ХТЗ, пов’язаних із здвоюванням коліс, використанням шин широкого профілю, баластуванням машин та іншими опціями, що дозволяють ширше використовувати можливості продукції ХТЗ.

Також керівництвом заводу аграріям та представникам будівельних фірм були запропоновані нові форми роботи - пропозиції щодо переобладнання і ремонту тракторів які перебувають в експлуатації і підлягають ремонту за програмою «Trade-in».

Крім демонстраційних показів у полі, в експозиції представлена остання розробка ВАТ «ХТЗ» - трактор ХТЗ-22021 потужністю 235 к.с, комунальна машина на базі трактора ХТЗ-2511 і нещодавно поставлений на виробництво промисловий бульдозер ТС-10.

Саме ці промислові машини особливо зацікавили директора ДП «Харківський облавтодор» Євгена ЗРАЖИВЦЯ. За його словами, бульдозеру ТС-10 не має аналогів не лише в Україні, але й в країнах СНД.

«Це унікальна машина, яка майже незамінна при будівництві доріг, - зазначив Є.ЗРАЖИВЕЦЬ, - саме тому наступного тижня я планую порушити питання щодо закупки комунальних машин та бульдозерів «ХТЗ» перед керівництвом ВАТ ДК «Автомобільні дороги України».

У Дні поля брали участь голови райдержадміністрацій Харківщини, представники агрофірм та фермерських господарств сусідніх областей України.