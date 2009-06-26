Депутати не задоволені рівнем перевірки ТЦ «Барабашове»

Харків. 26 червня. УНІАН. Депутатська комісія Харківської обласної ради проаналізувала ефективність проведення ГУ МВС у м. Харкові цільової оперативно-профілактичної операції ”Ринок” на території ТЦ ”Барабашове” і зробила висновки про непрофесіоналізм співробітників місцевої міліції.

Про це говориться у висновках комісії, переданих агентству УНІАН прес-службою ТЦ «Барабашове».

Зокрема, констатується, що цільова оперативно-профілактична операція ”Ринок” була підготовлена і здійснена на низькому професійному рівні, що співробітники міліції, задіяні в операції, були недостатньо проінструктовані, а контроль за їхньою діяльністю з боку керівництва штабів не здійснювався.

Також у висновках наголошується, що щодня на території ТЦ ”Барабашове” працює велика кількість співробітників всіх служб міліції різних підрозділів, яких не контролюють їхні безпосередні начальники.

«У багатьох випадках співробітники міліції діють з порушенням законодавства (відсутність направлень на перевірку, вилучення товару без відповідних протоколів, без постанов слідчого, прокурора або суду). Вилучені зразки товару не описуються і не опечатуються відповідним чином. Як результат – відсутність конкретних зареєстрованих матеріалів, за якими ухвалені рішення у порядку ст. 97 КПК України», - говориться в тексті.

Крім того, в комісії заявляють, що керівництвом Київського райвідділу міліції Харкова і міського відділення міліції №2 (МВМ-2) «послаблений контроль за реєстрацією заяв і повідомлень про злочини, внаслідок чого особовим складом допускаються факти укриття злочинів від обліку». «У МВМ-2 не ведеться облік доставлених за здійснення правопорушень. Затриманих за здійснення навіть особливо небезпечних злочинів реєструють як «запрошених», - говориться в повідомленні.

Зокрема, в процесі роботи депутатської комісії «були виявлені також факти укриття від обліку співробітниками міліції МВМ-2 кількох злочинів – крадіжки господарських товарів і викрадання сумки з документами і грошима. Дані крадіжки за обліком не значаться. На офіційний запит постійної комісії обласної ради одержана відповідна відповідь з Київського РВ ХМУ. Інформацію і матеріали комісія направила до ГУ УМВС України в Харківській області для ухвалення рішення відповідно до ст. 97 КПК України і відповідного реагування в дисциплінарному порядку», - йдеться в матеріалах комісії.

Як повідомляв УНІАН, на території Харкова з 21 по 30 березня цього року мала проводитися цільова оперативно-профілактична операція ”Ринок”.

Відповідно до плану 22 березня співробітники міліції прибули на територію ТЦ ”Барабашове”. Перевірка почалася близько 9.00, проте вже приблизно о 11.00 підприємці, які торгують на ТЦ ”Барабашове”, в кількості 500 чоловік перекрили рух транспорту на перехресті вулиць Академіка Павлова і 50-річчя ВЛКСМ з вимогами припинити перевірку підприємницької діяльності «у зв`язку з масовими порушеннями норм законодавства з боку співробітників міліції». Обурення підприємців викликали методи перевірки, внаслідок чого почався стихійний мітинг, на якому було присутньо близько 4 тисяч працівників ринку.

На місце події прибули керівники міської міліції, Харківський міський голова Михайло ДОБКІН, народні депутати.

Після приїзду на територію «Барабашове» М.ДОБКІНА і кількох народних депутатів дорогу було розблоковано, а керівництво міліції дало команду підлеглим залишити територію торговельного центру.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Центру зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області, згідно з розпорядженням МВС України про проведення оперативно-профілактичної операції під умовною назвою «Ринок», 22 березня працівниками міліції було проведено відпрацювання ТЦ «Барабашове». У ході операції працівниками міліції було виявлено 18 злочинів, 10 фактів незаконного обігу наркотиків, вилучені особливо небезпечні лікарські засоби, прекурсори, маріхуана. Розкриті 2 пограбування, 3 факти незаконного зберігання зброї з бойовими припасами або вибуховими речовинами. Також затримано четверо осіб, які скоїли злочин, виявлено трьох неповнолітніх, що займалися бродяжництвом та жебракуванням, складено 209 адміністративних протоколи, затримано трьох нелегальних мігрантів. Операція «Ринок» проведилася на всіх великих ринках Харкова та області з метою перевірки законності торгівлі, виявлення наркотиків, нелегальних мігрантів тощо.