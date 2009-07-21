США підтримують прагнення України вступити в НАТО

Віце-президент США Джозеф БАЙДЕН заявляє, що США підтримують прагнення України вступити до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ на прес-конференції у Києві.

Дж.БАЙДЕН підкреслив, що Україна має сама обирати шляхи своєї інтеграції та співробітництва з іншими країнами.

«Я чітко заявив, що якщо ви бажаєте бути частиною євроатлантичної інтеграції, ми це рішуче підтримуватимемо, ми не визнаємо, і - хочу це підкреслити - будь-яких сфер інтересів, і ніхто не має права вам та іншим державам диктувати, наказувати, в які союзи ви будете вступати, які двосторонні стосунки ви будете мати», - сказав Дж.БАЙДЕН.

Він нагадав слова Президента США Барака ОБАМИ, сказані ним у Москві, що Сполучені Штати підтримують суверенітет і незалежність України та її право на власний вибір.