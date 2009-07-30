Долар і євро на міжбанку пішли вниз

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1265/8,1830, на 12:00 ціни впали до 8,0860/8,1280. На час закриття торгів котирування досягли рівня 8,0050/8,0520 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 16:00 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з купівлі й продажу доларів за курсом 7,7300/7,7500.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2555/0,2575, на 12:00 ціни знизилися до 0,2542/0,2557. На час закриття ціни досягли мінімуму – 0,2530/0,2545. У Росії курс долар-рубль продовжує рости, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 31,6700 (+0,3220).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,4010/1,4095. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4240/11,4880, на 12:00 ціни за доларом пішли вниз – 11,3540/11,4020. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні досягли значень 11,2570/11,3260.