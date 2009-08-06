У суботу і неділю трамваї № 7 і 9 не ходитимуть по Кривомазівській
14:26, 06 серпня 2009Харьків
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На вихідних буде закритий рух трамваїв по вулиці Кривомазівська через заміну аварійної ділянки трамвайних колій.
Як пише сайт міськвиконкому, 8 і 9 серпня з 9.00 до 19.00 від вул. Жовтневої революції до Новоселівки не ходитимуть трамваї № 7 і 9.
На час ремонту їх маршрут буде таким:
№7: пр. Перемоги – вул. Клочківська – Центральний ринок – вул. Університетська – вул. Жовтневої революції – Новожаново;
№9: Південний вокзал – вул. Конєва – вул. Жовтневої революції – Новожаново.
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