У суботу і неділю трамваї № 7 і 9 не ходитимуть по Кривомазівській

На вихідних буде закритий рух трамваїв по вулиці Кривомазівська через заміну аварійної ділянки трамвайних колій.

Як пише сайт міськвиконкому, 8 і 9 серпня з 9.00 до 19.00 від вул. Жовтневої революції до Новоселівки не ходитимуть трамваї № 7 і 9.

На час ремонту їх маршрут буде таким:

№7: пр. Перемоги – вул. Клочківська – Центральний ринок – вул. Університетська – вул. Жовтневої революції – Новожаново;

№9: Південний вокзал – вул. Конєва – вул. Жовтневої революції – Новожаново.

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