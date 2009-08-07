Міліція попереджає: на ринках міста є небезпечні продукти

Десять торгових точок, де продавали м’ясо, рибу, ковбасу, яйця, закрили харківські правоохоронці за останній тиждень.

За даними прес-служби облуправління міліції, усі торговці порушували ветеринарно-санітарні правила: або продавали продукти в антисанітарних умовах, або не мали документів, які б підтверджували якість.

Міліція в різних місцях вилучила 400 кілограмів ковбаси, 20 тисяч яєць, більше 100 кілограмів яловичини і стільки же свіжомороженої риби. А в Харківському районі на ринку правоохоронці заборонили продавати 284 кілограми різних продуктів тваринного походження. Усе вилучене, як затверджують в міліції, знищили.