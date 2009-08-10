Тридцять три будинки в Ленінському районі залишаються без води

Магістральний водопровід прорвало в провулку Верхівському в суботу увечері, повідомляють у Головному управлінні з надзвичайних ситуацій.

Потік холодної води залив трамвайну лінію. Вночі воду перекрили і без водопостачання залишилися 33 будинки на вулицях Полтавський Шлях, Муранова, Рилєєва і в провулку Верхівському. У Центральній диспетчерській КП «Вода» повідомили, що ремонт водопроводу продовжується досі. Місцевим жителям, розповідають на підприємстві, підвозять воду в автоцистернах. Як повідомили в прес-службі підприємства, аварію планують ліквідувати до вечора.

На добу в місті відбувається близько 500 поривів водопроводу.

Медиапорт