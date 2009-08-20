Результати матчів Ліги Чемпіонів

Матчі у відповідь - 25 серпня

Харків. 20 серпня. УНІАН. У середу пройшли матчі плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів: Левські - Дебрецен 1:2 Ліон - Андерлехт 5:1 Панатінаїкос - Атлетіко 2:3 Ред Булл - Маккабі (Хайфа) 1:2 Венспілс - Цюріх 0:3 Матчі у відповідь - 25 серпня Нагадаємо, що раніше відбулися матчі плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів: Тимішоара – Штутгарт 0:2 Шериф – Олімпіакос (Пірей) 0:2 Копенгаген – АПОЕЛ 1:0 Селтік – Арсенал 0:2 Спортинг – Фіорентина 2:2 Матчі-відповіді цих команд призначені на 26 серпня.

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