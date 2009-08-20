Танк «Оплот» показали журналістам столиці (фото)

Харків. 20 серпня. УНІАН. 24 серпня під час параду наші військові вперше представлять кілька нових зразків бойової техніки, які стали на озброєння цього року. Журналістам учора влаштували допрем’єрний показ нових моделей, передає ICTV. Улюбленцем публіки став надсучасний танк «Оплот», який стріляє ракетами, заривається у землю і плаває.

Серед уже відомих броньованих ветеранів, які стоять на озброєнні з радянських часів, в арсеналі української армії з’явилися сучасні бойові машини, що одразу виділяються новітнім дизайном. Уперше на параді Незалежності Хрещатиком проїдуть: БТР-4 «Ладья», легкоброньований «Дозор-Б» і танк «Оплот». Саме ця машина стала справжньою зіркою допрем’єрного показу.

Український танк «Оплот» – бойова машина ХХІ століття. Конструктори зробили все для того, аби скептики не могли сказати, що досі в Україні використовують розробки радянських інженерів. «Оплот» став фаворитом на багатьох міжнародних виставках озброєння. Наш танк отримав високі оцінки фахівців на виставках в Абу-Дабі, Анкарі та Куала-Лумпурі.

Вага «Оплоту» – 48 тонн. Потужність дизельного двигуна – 1200 кінських сил. Танк вміло маскується – заривається у землю і створює навколо себе димову завісу. Бойова машина може подолати брід завглибшки до двох метрів. Із додатковим обладнанням пірнає на глибину до п’яти метрів. Танк боєздатний при температурах від мінус 40 до плюс 55 градусів за Цельсієм. Машина уражає цілі на відстані до п’яти кілометрів і вдень, і вночі за будь-яких погодних умов. Новітня система бронювання захищає танк від сучасних кумулятивних снарядів.

Інженери харківського конструкторського Бюро імені Морозова довели, що в непростих економічних умовах можуть створювати сучасні потужні бойові машини. Тепер черга за можновладцями, які мають об’єднатися навколо «Оплоту» й довести: ця машина потрібна нашій державі, зазначає телеканал.

На знімку: танк «Оплот» на державних випробуваннях на військовому полігоні під Харковом.