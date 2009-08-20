Добкін говорить, що Тимошенко не виконує обіцяного

Харків. 20 серпня. УНІАН. Мер Харкова Михайло ДОБКІН звинуватив прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО у невиконанні обіцянок передати Харківський метрополітен у комунальну власність міста, повідомляє сайт міської ради.

«Всі дані нам обіцянки, у тому числі й особисто мені, по передачі Харківського метрополітену в комунальну власність міста, так і не виконані. При цьому ми виконали всі додаткові гарантії, які від нас вимагали. Рішення Кабінету міністрів про передачу метро існує, але його не підписує прем`єр-міністр, і, на моє глибоке переконання, до президентських виборів воно підписано не буде. Якби це вже відбулося, ми з урахуванням того, що могли б використовувати можливості метро на 100%, вже точно почали б опрацьовувати єдину транспортну схему і можливість впровадження єдиного проїзного квитка на всі види міського транспорту», - заявив на засіданні виконкому міської ради М.ДОБКІН.