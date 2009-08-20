Штурм - Металіст 1:1

Матч-відповідь 27 серпня у Харкові

Харків. 20 серпня. УНІАН. Харківський Металіст та австрійський Штурм зіграли унічию в матчі за право потрапити до групового турніру Ліги Європи. Матч в австрійському Граці завершився з рахунком 1:1. Гол у харків’ян на 76-й хвилині забив Олійник. Матч у відповідь пройде 27 серпня у Харкові. В іншому матчі плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Європи у Донецьку місцевий Металург зіграв унічию 2:2 з Аустрією (Кінгслі 17, Димитров 90+2 - Ачимович 8, Діабанг 48).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter