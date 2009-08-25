Тимошенко відвідає Харків

Харків. 25 серпня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 27 серпня здійснить робочу поїздку до Харківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, голова уряду ознайомиться з ходом реконструкції міжнародного аеропорту «Харків» та обласного спортивного комплексу «Металіст», підготовкою Харкова до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Прем’єр побуває у Харківському політехнічному інституті, візьме участь у церемонії урочистого відкриття Харківського міського центру зайнятості.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО має намір відвідати ряд харківських промислових підприємств, зокрема, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, яке за допомогою уряду зараз успішно виходить з кризи.