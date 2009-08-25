В Малій Рогані піском завалило хлопчика
12:03, 25 серпня 2009Харьків
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Трагедія сталася 24 серпня
Харків. 25 серпня. УНІАН. 24 серпня близько 17.00 в селі Мала Рогань, у передмісті Харкова, в Роганському кар’єрі стався зсув ґрунту.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Харківській області, в ту мить у кар’єрі гралися діти. Одного хлопчика, 2000 року народження, привалило шаром ґрунту.
Рятувальники, які прибули з кінологічною службою, одразу розпочали пошук та відкопування тіла дитини. Врятувати хлопчика не вдалося. Роботи з вилучення тіла були завершені о 19.42. На місці працювало близько 15 рятувальників МНС.
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