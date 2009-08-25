Васюник назвав Харків зразком підготовки до Євро

Харків. 25 серпня. УНІАН. Віце-прем`єр міністр України Іван ВАСЮНИК назвав Харків зразком у мобілізації ресурсів та реалізації проектів Євро-2012 і закликав керівників приймаючих українських міст використовувати досвід столиці Слобожанщини при підготовці до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі компанії DCH, свою точку зору І.ВАСЮНИК висловив під час наради представників приймаючих міст України, яка сьогодні пройшла у Києві.

«Харків - це зразковий приклад мобілізації ресурсів і практичної реалізації проектів Євро-2012, а також підготовки презентаційних документів», - заявив І.ВАСЮНИК.

При цьому він попросив керівників приймаючих міст «підготувати в якості доповнень до листів на ім’я Мішеля ПЛАТІНІ з питань розміщення ще й каталоги та презентацію, як це зробив Харків».

У ході наради представники органів центральної влади неодноразово ставили Харків за приклад, зокрема, як у сфері підготовки спортивної і транспортної інфраструктури (стадіон «Металіст» буде офіційно відкритий 5 грудня, завершується монтаж металевого каркасу і ведеться укладання перекриттів нового аеровокзалу, розпочато роботи з реконструкції перону аеродромного комплексу), так і в сфері роботи з інвентаризації та модернізації готельного фонду.

У прес-службі відмітили, що це вже друга впродовж літа нарада представників українських приймаючих міст Євро-2012 - Києва, Харкова, Донецька, Львова. Перша пройшла 24 липня цього року в Харкові за сприяння генерального інвестора підготовки цього міста до Євро-2012 компанії DCH. На нинішній зустрічі всі приймаючі міста були представлені мерами. Крім того, були присутні представники профільних міністерств (Мінспорту, Мінтрансу, Мінкультури і туризму) та Місцевого організаційного комітету Євро-2012. Єдиним приватним інвестором, який був запрошений на нараду, став генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент групи DCH Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Перша частина сьогоднішнього засідання пройшла в приміщенні київської мерії, де учасники обмінялися інформацією щодо ходу робіт з реалізації ключових інфраструктурних проектів - будівництву і реконструкції стадіонів та аеропортів. У другій половині дня столична влада презентували новий п`ятизірковий готель мережі «Інтерконтіненталь», де відбулася нарада з питаннях розміщення сім`ї УЄФА та уболівальників під час матчів Євро-2012.

На знімку: на стадіоні «Металіст» завершується реконструкція до Євро-2012.