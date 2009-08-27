Літак Ан-140 назвуть«Юлія»

Харків. 27 серпня. УНІАН. Літак Ан-140, який сьогодні серійно випускається на Харківському авіазаводі, отримає назву «Юля» - на честь прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією сайту Харківської облдержадміністрації, про це сказав сьогодні генеральний директор Харківського державного авіаційного виробничого підприємства Анатолій М’ЯЛИЦЯ під час візиту на підприємство Ю.ТИМОШЕНКО.

На заводі прем`єр-міністр взяла участь в урочистій церемонії підняття зі стапелів літака АН-140. Крім того, вона ознайомилася з роботою льотно-випробувальної станції ХДАВП.

У ці хвилини Ю.ТИМОШЕНКО бере участь у нараді з питань авіабудування, яка проходить на підприємстві.