Долар знову подорожчав

Харків. 2 вересня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту, в середньому, по 8,47 грн./дол., продають – по 8,56 грн./дол. Курс дещо підвищився, порівняно з 1 вересня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 8,43-8,525 грн./дол., продажу – 8,52-8,60 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках дещо знизився, порівняно з 1 вересня, і становить 12,03/12,28 грн./євро.

Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 11,70-12,15 грн./євро, продажу – в межах 12,18-12,43 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках, порівняно з 1 вересня, підвищився на 0,9% – до 0,2562 грн./рубль, продажу – на 0,3%, до 0,2701 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,220-0,264 грн./рубль, продажу – в межах 0,265-0,280 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,48 грн./дол., продажу – 8,56 грн./дол. Курс купівлі/продажу підвищився на 0,5% відучора. Пропозиції столичних комерційних банків та пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 8,350-8,525 грн./дол., продажу – 8,54-8,60 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва дещо знизився порівняно з 1 вересня і становить 12,06/12,26 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 11,70-12,15 грн./євро, продажу – в межах 12,20-12,40 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках столиці, порівняно з 1 вересня, підвищився на 1,2% і становить у середньому 0,2544 грн./рубль, продажу – на 0,3%, до 0,2719 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,220-0,264 грн./рубль, продажу – 0,267-0,280 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Правекс-Банк»: долар США – 8,47/8,57 грн., євро – 12,05/12,30 грн., рубль – 0,235/0,27 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,35/8,55 грн., євро – 11,70/12,40 грн., рубль – 0,25/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,45/8,55 грн., євро – 12,00/12,30 грн., рубль – 0,257/0,267 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 2 вересня, становить: гривні до долара США – 7,98, до євро – 11,422572, до російського рубля – 0,25115.