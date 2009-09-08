Дев`ятикласники області мають один підручник на п’ятьох

Харків. 8 вересня. УНІАН. Учні дев’ятих класів Харківської області забезпечені підручниками лише на 22,4%.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника начальника Головного управління освіти та науки Володимира ІГНАТЬЄВА.

Він поінформував, що за планом завозу підручників до Харківської області планується надходження підручників для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у кількості 430150 примірників для україномовних шкіл та 83750 примірників для російськомовних. На сьогодні надійшло 115171 примірників, що становить 22,4% від повного плану завозу.

В.ІГНАТЬЄВ додав, що найкраща ситуація з підручниками у 1 – 8 класах, де показник забезпеченості складає майже 100%.

За словами В.ІГНАТЬЄВА, станом на 7 вересня 2009 р. забезпеченість підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів Харківщини становить 76,8% в україномовних школах та 78 % - у російськомовних.