Путін передумав їхти до Харкова

Харків. 18 вересня. УНІАН. Візит глави уряду Російської Федерації Володимира Путіна до Харкова, де мала пройти зустріч з прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко, відміняється.

Про це повідомляє видання «Комерсант-Україна» (Ъ) з посиланням на власні джерела, передає Kharkiv EURO.

Як пише Ъ, візит пана Путіна, анонсований на жовтень, не відбудеться. Пан Путін відмовився проводити дуже часті зустрічі з прем`єр-міністром Юлією Тимошенко, щоб не створювати видимість її підтримки офіційною Москвою в період президентської виборчої кампанії.

Заяви про те, що Путін відвідає Україну в жовтні, пролунали 1 вересня в ході спільної прес-конференції Путіна і Тимошенко за підсумками їхньої зустрічі в Гданьську (Польща). Прем`єри двох країн пообіцяли, що проведуть у Харкові засідання комітету з економічного співробітництва очолюваною ними російсько-української міждержавної комісії.

Впродовж останніх двох тижнів тривала активна підготовка цієї зустрічі. Про це говорили і посол України в Російській Федерації Костянтин Грищенко, і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, котрий підтвердив 9 вересня в ефірі радіостанції «Эхо Москвы», що візит російської делегації до Харкова запланований на «початок жовтня». Проте, як стало відомо Ъ, кілька днів тому апарат російського прем`єра повідомив апарат Юлії Тимошенко про відмову від досягнутих домовленостей.