Сьогодні - позачергова сесія облради
09:20, 05 жовтня 2009Харьків
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Головне питання – утворення виборчих округів
Харків. 5 жовтня. УНІАН. Сьогодні вбудеться пленарне засідання позачергової XLVI сесії Харківської обласної ради V скликання.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, депутати обговорять питання утворення територіальних виборчих округів у Харківській області для підготовки проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року.
Крім того, на сесії заслухають депутатські запити та питання порядку денного «різне».
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