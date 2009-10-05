Сьогодні - позачергова сесія облради

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Сьогодні вбудеться пленарне засідання позачергової XLVI сесії Харківської обласної ради V скликання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, депутати обговорять питання утворення територіальних виборчих округів у Харківській області для підготовки проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року.

Крім того, на сесії заслухають депутатські запити та питання порядку денного «різне».