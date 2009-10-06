Сьогодні у Харкові – зустріч керівників МЗС України і Росії

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Протягом двох днів – 6 і 7 жовтня у Харкові проходитиме зустріч т.в.о. міністра закордонних справ України з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм ЛАВРОВИМ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, у вівторк у другій половині дня В.ХАНДОГІЙ та С.ЛАВРОВ поспілкуються «віч-на-віч», після чого пройдуть переговори керівників МЗС за участю делегацій зовнішньополітичних відомств двох держав, а також відбудеться спілкування міністрів з пресою.

В середу зранку, 7 жовтня, В.ХАНДОГІЙ та С.ЛАВРОВ покладуть квіти до Меморіалу Слави та пам’ятника Тарасу Шевченку у Харкові. В середині дня пройде зустріч міністрів з керівниками прикордонних областей, представниками міністерств і відомств двох держав. Після цього планується також зустріч із журналістами.

Як повідомляв УНІАН, під час зустрічі 6 і 7 жовтня у Харкові т.в.о. міністр закордонних справ України В.ХАНДОГІЙ та міністр закордонних справ Росії С.ЛАВРОВ обговорять весь комплекс українсько-російських відносин, зокрема проблеми перебування Чорноморського флоту РФ на території України. За інформацією офіційного представника МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКА, очікується, що предметом переговорів стануть проблематика перебування і функціонування ЧФ Росії на території України, Азово-Керченське врегулювання, прикордонні питання, реалізація великих гуманітарних проектів, актуальні міжнародні теми, включаючи майбутнє проведення Ради глав держав і Ради міністрів закордонних справ СНД у Кишиневі».