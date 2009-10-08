Збірна Англії сьогодні прибуває в Україну

Харків. 8 жовтня. УНІАН. Збірна Англії з футболу в четвер, 8 жовтня, ввечері прибуде до Дніпропетровська на матч відбірного циклу чемпіонату світу проти України, повідомляє Kharkiv EURO.

У Дніпропетровську родоначальники футболу оселяться у найдорожчому готелі міста «Гранд Готель Україна», номери у якому коштують від 132 до 396 доларів. За інформацією газети «Сегодня», усі номери у готелі викуплені.

Немає місць і в «Парк-Готелі», куди 9 жовтня заїдуть підопічні Михайличенка. Номери українців коштують від 1000 до 2500 гривень.