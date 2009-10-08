Кузьмук: Україна не буде членом НАТО

Харків. 8 жовтня. УНІАН. Україна не буде членом НАТО при будь-якій ситуації.

Про це заявив екс-міністр оборони Олександр КУЗЬМУК, повідомляє Kharkiv EURO з посиланням Defense Express.

Україна зобов`язана виявляти ініціативу до учасників систем безпеки і європейської, і світовї, але не до системи НАТО. «Я прихильник участі нашої держави в світових інституціях безпеки, але це повинні бути нові інституції. Вони обов`язково з`являться. Ми бачимо, що НАТО не модернізується, воно загрузло в Афганістані. Росте чинник Росії, Китаю та Індії. Життя змусить створити могутнішу і ширшу систему безпеки, де Україні знайдеться місце», - вказав український генерал.