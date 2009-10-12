У Харкові триває страйк працівників «Міськелектротрансу»

Харків. 12 жовтня. УНІАН. В понеділок у Харкові на маршрут не вийшов жоден трамвай і тролейбус – у місті четвертий день триває страйк працівників Харківського комунального підприємства «Міськелектротранс».

Як повідомила кореспонденту УНІАН голова профспілки підприємства Людмила ЗАХАРЧЕНКО, на ранок 12 жовтня підприємство не отримало з Києва ні усної, ні письмової офіційної відповіді на вимоги колективу погасити заборговані зарплати за повних 5 місяців.

«Офіційної відповіді з Києва на наші вимоги немає», - сказала Л.ЗАХАРЧЕНКО, - колектив продовжує страйк».

Вона уточнила, що сума, на яку очікує колектив «Міськелектротрансу», становить близько 38 млн. грн. (сюди входять 30 млн. грн. боргів із зарплати за 5 місяців та деякі обов’язкові виплати).

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня колектив ХКП «Міськелектротранс» оголосив безстроковий страйк. У п’ятницю на маршрути повністю не вийшли трамваї і тролейбуси – працівники «Міськелектротрансу» відновили акцію протесту з вимогами погасити борги із зарплати. 9 жовтня не приступили до роботи всі чотири - два тролейбусні і два трамвайні – депо Харкова, роботу призупинили 2421 із 3630 працівників підприємства – в основному водії і кондуктори. На лінії загалом не вийшли 233 трамваї і 179 тролейбусів. За даними профкому підприємства, зарплата не виплачується з травня цього року. Загальна сума боргу на сьогодні становить близько 30 млн. грн.

10 жовтня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО дала доручення Міністру праці та соціальної політики Людмилі ДЕНИСОВІЙ, міністру з питань житлово-комунального господарства Олексію КУЧЕРЕНКУ, виконуючому обов’язки міністра фінансів Ігорю УМАНСЬКОМУ, а також голові Харківської облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ та меру Харкова Михайлу ДОБКІНУ вжити невідкладних заходів для погашення заборгованості із зарплати працівникам ХКП «Міськелектротранс».