Розпочинає роботу сесія міськради

Харків. 21 жовтня. УНІАН. Сьогодні відбудеться 37 позачергова сесія Харківської міської ради V скликання.

У ці хвилини депутати реєструються в залі.

До проекту порядку денного сесії внесено близько 20 питань.

Депутати планують розглянути, зокрема, питання про внесення змін до бюджету і кошторису витрат міськради, до раніше прийнятих програм, про надання пільг з плати за землю, про створення підприємства «Комбінат дитячого підприємства», про перейменування установ і закладів охорони здоров’я, про нагородження Почесною грамотою міськради.

Очікується, що буде внесене відповідне питання і депутати обговорять питання виділення підприємству «Міськелектротранс» коштів на виплату зарплат.