Долар подорожчав

Харків. 3 листопада. УНІАН. У вівторок, 3 листопада, українські банки купують американську валюту в середньому по 8,16 грн./дол., продають – по 8,23 грн./дол. Курс підвищився на 0,4%, порівняно з 2 листопада, передає Kharkiv EURO.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 8,07-8,22 грн./дол., із продажу – в межах 8,19-8,28 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках, за даними Finance.ua, підвищився на 0,5%, порівняно з 2 листопада, і сьогодні становить 12,05 грн./євро, продажу – на 0,3%, до 12,23 грн./євро.

Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 11,93-12,15 грн./євро, з продажу – в межах 12,16-12,50 грн./євро.

Курс купівлі-продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 2 листопада, дещо змінився і становить у середньому 0,2721/0,2836 грн./рубль.

Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,28 грн./рубль, із продажу – в межах 0,28-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,17 грн./дол., що на 0,5% дорожче, ніж учора, продажу – 8,25 грн./дол., що дорожче на 0,6%.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 8,07-8,22 грн./дол., із продажу – в межах 8,21-8,30 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,4%, порівняно з 2 листопада, і сьогодні становить 12,07 грн./євро, продажу – підвищився на 0,3%, до 12,24 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 11,95-12,13 грн./євро, з продажу – в межах 12,17-12,50 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 2 листопада, знизився на 0,5% – до 0,2686 грн./рубль, продажу – дещо підвищився і становить 0,2843 грн./рубль.

Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2078-0,2795 грн./рубль, із продажу – в межах 0,281-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,07/8,21 грн., євро – 11,95/12,25 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,15/8,35 грн., євро – 11,88/12,50 грн., рубль – 0,26/0,29 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,15/8,20 грн., євро – 12,00/12,20 грн., рубль – 0,271/0,281 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 3 листопада, становить: гривні до долара США – 7,997, до євро – 11,813168, до російського рубля – 0,27392.