Земля на Харківщині дорожчає

Харків. 24 листопада. УНІАН. Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво з 16 по 22 листопада ц.р. виросла на 0,53%, або 9 дол., - до 1751 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Харківському районі виросла на 0,59% (11 дол.) - до 1824 дол./сотка, у Дергачівському - на 0,38% (7 дол.) - до 1712 дол./сотка, у Чугуївському - на 0,40% (на 4 дол.) - до 1005 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз лише для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво в жовтні 2009 року виросла на 1,22%, або 21 дол., - до 1731 дол. за сотку, в третьому кварталі ц.р. знизилася на 0,26%, або 4 дол., - до 1710 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.