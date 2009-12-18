ЖЕКи мають перерости в управляючі компанії – МінЖКГ

Харків. 18 грудня. УНІАН. Житлово-експлуатаційні контори (ЖЕК) мають перерости в управляючі компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив перший заступник міністра з питань ЖКГ – начальник Держжитлкомунінспекції Олександр МАЗУРЧАК на семінарі-нараді в Міністерстві з питань ЖКГ.

«Я хочу розвіяти міф і сказати, що ЖЕКи – не вороги українського народу. Більш того, ЖЕКи є головним оплотом в обслуговуванні житлових будинків. На сьогоднішній день я мушу констатувати, що ОСББ, за які ми всі ратуємо, не є альтернативою ЖЕКам», - сказав він.

За даними О.МАЗУРЧАКА, в Києві більше 10 тис. будинків, із них лише 1,5% обслуговують ОСББ.

«Навіть при реформуванні й при всіх змінах, які відбудуться в Україні, ЖЕКи мають, на мій погляд, перерости в управляючі компанії», - наголосив він.

О.МАЗУРЧАК зазначив, що «ЖЕКи повинні зрозуміти, що вони не є і не будуть власниками житла».

«Люди мають розуміти, що, приватизувавши квартиру, вони повинні мати не тільки свідоцтво на право власності, але й взяти на себе відповідальність за своє майно. На жаль, у нас сьогодні з точки зору мешканця немає розуміння того, що він відповідає за своє майно, а з боку ЖЕКу немає розуміння того, що вони мають перерости в обслуговуючі компанії, що вони не є господарями будинків», - пояснив він.

Довідка УНІАН. У Києві експлуатується 10 тис. 502 житлових будинки, в Україні – 253 тис. 294 житлових будинки.