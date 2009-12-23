Пошта не працюватиме три дні

Харків. 23 грудня. УНІАН. Виробничі підрозділи Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» не працюватимуть лише 1, 2 і 7 січня 2010 р.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, 31 грудня 2009 року і 3 січня 2010 року вони працюватимуть в режиму роботи у суботу. Із 4 по 6 січня, а також 8 січня 2010 року – в звичайному режимі роботи.

При цьому за необхідності можливе встановлення іншого режиму роботи за узгодженням з місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.