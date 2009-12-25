«Рейтер» заявляє, що Кадиров сказав трохи не те, що написали ЗМІ

Харків. 25 грудня. УНІАН. Московське представництво агентства «Рейтер», що опублікувало інтерв`ю президента Чечні Рамзана КАДИРОВА, заявило, що автори ряду публікацій в інтернеті перекрутили зміст того, що писало агентство і говорив президент Чеченської Республіки.

Про це заявив РІА «Новости» шеф бюро «Рейтер» в Росії і СНД Майкл СТОТТ.

За його словами, Р.КАДИРОВ в інтерв`ю говорив, що Росії потрібна стратегія захисту нападом, і Москва повинна проводити активнішу політику. «Треба нападати - якщо тебе не залишають у спокої», - сказав Р.КАДИРОВ, додавши, що жодній людині не бажає війни і хоче, «щоб всі ми жили мирно, дружно». Тим часом у деяких ЗМІ з`явилися повідомлення, що Р.КАДИРОВ «закликав покінчити з Україною і Грузією, яких він вважає агентами впливу Заходу», і «атакувати їх».

«Московське представництво «Рейтер» повідомляє про своє крайнє здивування коментарями, які з`явилися в інтернеті 24 грудня після публікації інтерв`ю КАДИРОВА», - заявив М.СТОТТ.

«Перш за все, посилання на газету Daily Telegraf як на джерело цього інтерв`ю, не відповідають дійсності. Це видання передрукувало наш матеріал, вказавши, що інтерв`ю взято агентством «Рейтер», - сказав М.СТОТТ.

«Ми розчаровані тим, як було використане інтерв`ю, дане КАДИРОВИМ агентству «Рейтер». Висловлювання, які були використані низкою ЗМІ, вирвані з контексту, неправильно інтерпретовані і не відповідають суті того, що говорив президент Чечні», - сказав М.СТОТТ.

«Ми попросили ЗМІ виправити свої повідомлення і сподіваємося, що вони це зроблять. Інакше ми можемо використовувати інші методи для захисту свого імені і репутації», - сказав керівник бюро.

Як повідомили РІА «Новости» в прес-службі президента Чечні, до них надійшов лист московського представництв агентства «Рейтер», в якому роз`яснюється ситуація з передруком інтерв`ю рядом інтернет-видань.