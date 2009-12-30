Харківським медикам підкинули 4,3 млн. грн.

Харків. 30 грудня. УНІАН. На спрахунки Головного управління охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації надійшли кошти резервного фонду Державного бюджету України в обсязі понад 4,3 млн. грн. на здійснення виплат за складність і напруженість роботи та преміювання працівників медичної сфери Харківської області, які залучалися до заходів, пов’язаних з наданням медичної допомоги хворим на грип, гострі респіраторні вірусні захворювання та їх ускладнення.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління охорони здоров’я Олександра ГАЛАГАНА.

За його словами, кошти будуть пропорційно розподілені між адміністративно-територіальними одиницями Харківської області, зокрема закладам охорони здоров’я обласного підпорядкування і районів області перерахують 2 млн. 167 тис. грн.

Така ж сума, зазначив О.ГАЛАЦАН, буде використана для заохочення (преміювання) медичних працівників Харкова.