Курси валют у банках Харкова

Долар 7,93 - 7,97 грн.

Харків. 30 грудня. УНІАН. На 30 грудня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,93 грн. (продаж - 7,995 грн.), євро - 11,51 грн. (11,52 грн.), Базис - 7,93 (7,995), 11,45 (11,65), Реал-банк - 7,97 (8,06), 11,42 (11,6) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 30 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 796.8500 (на 29 грудня – 796.5000) 100 EUR – 1150.0936 (на 29 грудня – 1147.3583) 10 RUR – 2.6696 (на 29 грудня – 2.6913)

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