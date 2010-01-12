Металіст поступився Пахтакору

Харків. 12 січня. УНІАН. Харківський Металіст поступився ташкентському Пахтакору (Узбекистан) у першому товариському спарингу в Об’єднаних Арабських Еміратах, повідомляє Kharkiv EURO.

Харків’яни грали не основним складом. Єдиний гол був забитий в середині першого тайму після атаки через лівий фланг.

Стартовий склад Металіста: Бажан, Пшеничних, Березовчук, Курилов, Бордіян, Валяєв, Едмар, Буркхардт, Олійник, Рикун, Антонов

У першому таймі на полі тривала важка боротьба з мінімумом моментів. У Металісті варто виділити два небезпечні моменти, які створили Едмар і Олійник (обидва гостро били здалеку), а також декілька хороших передач Рикуна, а суперникам же вдалася гостра контратака лівим флангом, яка завершилася прострілом і точним ударом у кут воріт 0:1.

Для Металіста це перша зустріч після двох важких днів збору, а Пахтакор проводить вже третій товариський матч.

Склад Металіста на другий тайм: Бажан, Будник, Курилов, Березовчук, Пшеничних, Слюсар, Єременко, Шелаєв, Барилко, Зезе, Антонов

У другому таймі гра проходила активніше, з перевагою Металіста. Здалеуа небезпечно бив Єременко, команда добре контратакувала, а попереду старалися і грали гостро Антонов і Зезе. Проте, матч закінчився з мінімальною перевагою суперника, 0:1.