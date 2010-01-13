Камчатний вважає, що у проблемах Міськелектротрансу винна влада Харкова

Харків. 13 січня. УНІАН. Відповідальність за фінансово-економічну діяльність харківського «Міськелектротрансу» в повній мірі несе міська влада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Харкові заявив народний депутат України від фракції БЮТ Валерій КАМЧАТНИЙ.

«Підприємство «Міськелектротранс» - комунальне підприємство, і повну відповідальність за фінансово-економічну діяльність «Міськелектротрансу» несе, безумовно, в першу чергу міська влада», - сказав В.КАМЧАТНИЙ.

В.КАМЧАТНИЙ підкреслив, що заборгованість уряду існує перед усіма міськелектротрансами країни, але кошти, які повинен відшкодувати уряд «не зарплатні».

«Ці гроші зазвичай, вони так звані клірингові, вони використовувалися як взаємозаліки при оплаті енергоносіїв і тому подібне, тобто не як живі гроші, зарплатні», - сказав В.КАМЧАТНИЙ.

За словами нардепа, керівництво «Міськелектротрансу» не прорахувало фінансовий план підприємства, чим викликало ускладнення в його роботі.

«Міська влада, яка не здійснила повністю необхідного комплексу заходів щодо наповнення каси «Міськелектротрансу», сьогодні не вправі перекладати відповідальність на уряд ТИМОШЕНКО, який набито заборгував по заробітній платні», - вважає В.КАМЧАТНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2010 року працівники харківського «Міськелектротрансу» провели третій за останні півроку страйк з вимогами виплати зарплат.