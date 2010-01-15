Голобуцький говорить, що знає, куди хилять регіонали

Харків. 15 січня. УНІАН. Партія регіонів максимально активно нівелює суть інституту демократичного волевиявлення, підміняючи сам інститут виборів спецпроектами. При цьому вдаються до відверто смішних і малоадекватних механізмів суспільної комунікації.

Так заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ прокоментував інформацію про готовність штабу кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА запустити спецпроект «Іскра», повідомили УНІАН у прес-службі АМС.

«Регіонали відверто загралися спецпроектами. Взагалі складається таке враження, що команда В.ЯНУКОВИЧА жорстко намагається звести ці вибори до абсурду, нівелюючи сам демократичний інститут волевиявлення. Спецпроекти «Іскра», «Великий вибух» і «Ленін у наметі» - плід хворобливої уяви політтехнологів, які намагаються «втелющити» спонсорам В.ЯНУКОВИЧА вигадані спецтехнології, які нібито приносять серйозні електоральні дивіденди. Насправді можна простежити жорстку орієнтацію кампанії ПР на зниження інтересу виборців до подій навколо виборів. Головне завдання – переконати рядового українця в неможливості протистояти фальсифікаціям і маніпуляціям».

Зам словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО, таких спецпроектів протягом останніх виборів було розроблено чимало, проте їхня результативність залишається дуже низькою

«Спецпроекти в день голосування щодо фальсифікації і оскарження результатів виборів будуть ефективні лише в тому разі, якщо суспільство до них буде готове. Після 2004 року українське суспільство одержало щеплення від фальсифікацій. У той же час рядовий український виборець цілком готовий до перегляду результатів голосування у разі підтвердження цих фальсифікацій. І для цього не потрібні ніякі спецпроекти», - переконаний експерт.