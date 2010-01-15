Янукович назвав головну умову своєї перемоги
00:11, 15 січня 2010Харьків
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Першими про це почули балаклійці
Харків. 15 січня. УНІАН. Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що за максимальної явки виборців 17 січня він може отримати перемогу на виборах Президента України вже у першому турі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це кандидат на пост Президента заявив у чеетвер на мітингу у Балаклії Харківської області.
«Я прошу підняти Харківщину, щоб ми перемогли вже у першому турі. Для нас дуже важливо, щоб явка на виборах була максимальною, і тоді ми матимемо можливість перемогти у першому турі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Водночас він зауважив, що якщо 17 січня цього досягти не вдасться, то вже тоді у другому турі «влада отримає вирок від українського народу».
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