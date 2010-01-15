Аграрії продали за межі Харківщини 1,7 млн. тонн зерна

Харків. 15 січня. УНІАН. Сільськогосподарськими підприємствами Харківської області за 2009 рік за межі області по всіх каналах було реалізовано 1730,4 тис. т. зернових культур.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Харківську обласну державну інспекцію карантину рослин.

За інформацією держінспекції, із загальної кількості реалізованих за межі області зернових культур лише за останній тиждень 2009 року було продано 34,4 тис. т.

Довідка УНІАН. За даними статистики, у 2009 році всіма категоріями господарств області отримано 2,525 млн. т. зерна зернових і зернобобових культур.