Харківщина підняла тваринництво

Харків. 15 січня. УНІАН. У Харківській області в 2009 році виробництво валової продукції тваринництва виросло на 2,7% порівняно з 2008 роком.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника начальника Головного управління агропромислового розвитку Олену КУЛИК.

За її словами, такий показник досягнуто за рахунок сільськогосподарських підприємств області, які збільшили обсяг валового виробництва на 10,8%.

Е.КУЛИК повідомила, що сільгосппідприємствами області в 2009 році реалізовано на забій худоби і птиці в живій вазі 44,8 тис. т., зібрано молока 180,2 тис. т., яєць – 661,3 млн. штук, хутра - 21,5 т.

За її словами, порівняно з 2008 роком виробництво м’яса виросло на 4%, молока – на 11%, яєць і хутра – на 5%. Середня продуктивність корів у 2009 році по області становить 4551 кг молока на одну фуражну корову.

Е.КУЛИК відзначила, що поголів’я свиней в області порівняно з 2008 роком виросло на 21%, овець – на 11%, птаха – на 4%.