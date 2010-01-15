Остаточні втрати України від Голодомору - 10 млн. 63 тис. осіб

Харків. 15 січня. УНІАН. Остаточна кількість людських втрат України від Голодомору 1932-1933 років становить 10 млн. 63 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в четвер на брифінгу повідомив голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він зазначив, що такі висновки зробив апеляційний суд Києва, вивчивши матеріали кримінальної справи за фактом скоєння геноциду в Україні у 1932-1933 роках.

Згідно з оприлюдненими В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ матеріалами, з цих втрат 3 млн. 941 тис. осіб померли безпосередньо від голоду і 6 млн. 122 тис. – становлять ненароджені.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, апеляційний суд також встановив, що метою злочинних дій комуністичної верхівки СРСР на чолі з Йосипом Сталіним по вчиненню штучного голоду в Україні було придушення національно-визвольного руху в Україні і недопущення побудови і утвердження незалежної української держави у 1932-1933 роках.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО також наголосив, що згідно з чинним міжнародним та національним законодавством суд засудив керівників більшовицького режиму за злочин проти людяности, який згідно з Конвенцією ООН від 26 листопада 1968 року не має терміну давності. «Таким чином, рішенням компетентного суду наша країна виконала свої міжнародні зобов’язання вживати заходи попередження геноциду і карати за його здійснення», - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Апеляційний суд м. Києва визнав керівників більшовицького тоталітарного режиму винними в геноциді в Україні в 1932-1933 роках.

За даними СБУ, суд констатував, що Йосип Сталін (Джугашвілі), В’ячеслав Молотов (Скрябін), Лазар Каганович, Павло Постишев, Станіслав Косіор, Влас Чубар і Мендель Хатаєвич скоїли злочин геноциду, передбачений Кримінальним кодексом України.

У той же час суд закрив кримінальну справу у зв`язку з їхньою смертю.

«Згідно з висновком проведеної під час досудового слідства судової науково-демографічної експертизи Інститутом демографії і соціальних досліджень ім. М.Птухи НАН України, внаслідок скоєного геноциду в Україні загинули 3 млн. 941 тис. осіб», зазначають в СБУ.