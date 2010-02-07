У Барвінковому побили представника БЮТ - Камчатний

Харків. 7 лютого. УНІАН. У місті Барвінкове Харківської області побили голову виборчого штабу Блоку Юлії Тимошенко Валентину ВЕДМІДЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив народний депутат України від фракції Блоку Юлії Тимошенко Валерій КАМЧАТНИЙ, отримавши телефоном оперативну інформацію.

«Чергове тривожне повідомлення з Барвінкового. Побили нашого представника. У голови, прізвище зараз будемо уточнювати, чи заступника голови міськвиконкому, який представляє Партію Регіонів, є паралельні списки виборців, вони зараз з цими списками якісь дії здійснюють. Ситуація дуже тривожна», - сказав В.КАМЧАТНИЙ.

За словами М.КАМЧАТНОГО, голова штабу Барвінківського БЮТ, яка має статус спостерігача, після сигналу про те, що секретар Барвінківського міськвиконкому Г.ЯРОШЕНКО проводила телефонний обдзвін виборців із закликом голосувати за кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА.

«У кабінеті секретаря були представники Партії Регіонів, на столі лежали копії списків виборців. Відповідно відбулася потасовка», - обурився В.КАМЧАТНИЙ.

В.КАМЧАТНИЙ зазначив, що постраждала написала заяву в міліцію, медична допомога їй не знадобилася.

Депутат обурився ситуацією і пообіцяв якнайскоріше розібратися з ситуацією.