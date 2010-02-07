У Харкові знову порушили агітаційну тишу (фото)

Харків. 7 лютого. УНІАН. У Харкові в день виборів біля однієї з виборчих дільниць залишився агітаційний передвиборний плакат, який легко асоціюється з одним із кандидатів на пост Президента України.

Нагадаємо, що згідно законодавства України агітація за кандидатів у президенти мала припинитися о 24.00 п’ятниці. Будь-яка агітація (за чи проти) заборонена у переддень та у день виборів.

Як повідомляв УНІАН, під час першого туру виборів Президента 17 січня 2010 р. у Харкові не були зняті білборди, розтяжки, великі полота на будинках міста з агітацією за Віктора ЯНУКОВИЧА. Неодноразові звернення до судів губернатора Арсена АВАКОВА та деяких народних депутатів, а також припис прокурора Харкова Євгена ПОПОВИЧА, який вимагав від мера Михайла ДОБКІНА негайно прибрати незаконну агітацію, не мали успіху – в «день тиші» майже все залишалося на місці, як і в день голосування та наступного тижня. Прокурор області Василь СИНЧУК зробив заяву, що його позицію про незаконність агітації також було проігноровано.

Фото Володимира Андреєва / УНІАН

Дата зйомки: неділя, 7 лютого 2010 р.